samedi 27 mars 2021 • 332 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le mariage, cette union sacrée qui est le résultat de l’amour exprimé par deux êtres, qui se promettent une vie commune, jusqu’à ce que la mort les sépare, ne devrait être en aucun cas un moyen de répression qui arrache la vie à une femme.

Malheureusement, dans certaines de nos sociétés, de plus en plus de femmes subissent toutes sortes de violences dans leurs ménages et n’osent pas hausser la voix par peur des conséquences.

Cette minimalisation de leurs souffrances, anéantis toutes forces ou espoirs. Il serait temps d’unir nos forces pour sensibiliser et soutenir les femmes en disant ”

Non aux violences faites aux femmes.