jeudi 17 mars 2022

iGFM - (Dakar) Mme Ndèye Sali Diop Dieng, le Ministre de la Femme, a représenté le Sénégal à la 66ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Elle y exposé la politique "Femme" du gouvernement sénégalais.

Devant l’Assistance, le ministre de la Feme a mis en exergue «la volonté politique du Président de la République de faire de l’effectivité des droits des femmes dans tous les domaines, une de ses priorités aussi bien au Sénégal qu’à l’Union Africaine dont il assure la présidence cette année.»



Ensuite, Ndèye Saly Diop Dieng a surtout mis le curseur sur la problématique du changement climatique dont les conséquences néfastes impactent les conditions de vie, sociale, économique et environnementale, des populations, particulièrement des femmes et des filles.



Elle a, cependant, expliqué que «le Sénégal a fait d’une priorité nationale l’Objectif de Développement Durable (ODD) n°13, intitulé ‘’Prendre des mesures urgentes pour lutter contre les changements climatiques et ses impacts’’.» Priorité matérialisée à travers l’exécution du Pse dans son axe 2 (Capital humain, protection sociale et développement durable).



À ce titre, rappelle-t-elle que «le Sénégal a intégré le genre dans le processus d’élaboration de son Plan National d’adaptation aux changements climatiques et un Point focal national Genre et Climat a été nommé auprès de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique».



Mme Ndèye Saly Diop Dieng en a profité pour lancer un appel à la solidarité, en direction des acteurs. Ce, pour «une coopération technique et financière plus soutenue en faveur de la résilience des femmes et filles, pour leur accès et maîtrise des ressources productives, technologiques, pour la gestion durable des terres et surtout de l’information climatique».



Elle a terminé son exposé, en partageant avec l’assemblée, la feuille de route du Gouvernement en matière d’élaboration de documents et Politiques gouvernementales mettant le lien entre le genre, la pauvreté, les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes.