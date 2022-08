mercredi 10 août 2022 • 839 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM-(Dakar) Les nouvelles sont rassurantes pour le chanteur Waly Seck et les membres de son staff, victimes d’un violent accident de la route au Maroc. Selon son manager, Ndiaga euro qui a retracé pour l’Observateur, le film de cet accident spectaculaire, Waly Seck est sain et sauf. Les autres passagers ont eu des blessures superficielles et de légères commotions.

La voiture de Waly a fait un tonneau avant d’atterir sur un poteau de feux tricolores



Pour expliquer les circontances de l’accident, Ndiaga euro a confié au journal que le véhicule qui a percuté celui de Waly Seck avait emprunté un sens interdit.



«En plus de rouler en trombe, il aurait emprunté un sens interdit. Ce qui n'a laissé aucune chance au conducteur de la voiture de l'artiste d'échapper au choc. Autant dire qu'il était d' "une rare violence et que le pire a été évité de justesse», a-t-il relaté



Toujours d'après le manager, le véhicule, avant d'atterrir sur un poteau de feux tricolores, de faire un tonneau, a été percuté de plein fouet du côté arrière où se trouvait justement Wally et son garde du corps. Celui-ci est actuellement en réanimation, tandis que Wally, lui, s'en est miraculeusement sorti. Après avoir été pris en charge par les autorités médicales qui sont tout de suite intervenues, tout juste s'est-il plaint de maux de tête. Les autres passagers ont eu des blessures superficielles et de légères commotions»



Le téléphone de Waly volé



Seulement, avant leur transport dans une clinique des environs, lorsque les secours sont arrivés et que les blessés ont été extraits du véhicule pour être installés sur des civières à même le sol, des passants ont investi les lieux de l'accident. Dans cette foule de curieux, un ou des voleurs ont profité de la situation, pour chiper le téléphone portable du chanteur.



Sonné sur le coup, il ne s'en rendra compte qu'après le forfait. Une plainte a ainsi été déposée à cet effet. Le chauffeur et les passagers de l'autre véhicule, quant à eux, sont en fuite après avoir laissé leur voiture sur place. Il ne sont toujours pas retrouvés. La police est actuellement à leurs trousses.



Mis au parfum du drame qui venait de se jouer, Ndiaga Euro a vite rappliqué pour porter assistance à son poulain, mais n'a pu que constater les dégâts. «On venait à peine de se quitter et quelques minutes après, j'ai été appelé en urgence. Je suis arrivé en même temps que l'ambulance. Sur place, en voyant l'état de la voiture, je me suis dit que cela aurait pu être pire. Wally particulièrement, ainsi que les autres occupants de la voiture, ont eu énormément de chance par la grâce de Dieu. Wally, bien que sonné, s’en est mieux sorti que tout le monde », explique le manager.



On ne peut pas en dire autant de Thierno Gadiaga, son garde du corps. D'ailleurs, son épouse a quitté le Sénégal pour le rejoindre. Même si ses jours ne sont pas en danger, son état nécessite néanmoins une hospitalisation de trois à quatre semaines. Le chanteur et son staff comptant poursuivre leur tournée, il a été jugé nécessaire de payer le billet à cette dernière.



Avec L'Observateur