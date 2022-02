mercredi 16 février 2022 • 126 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’ancien Ministre de l’Economie et des Finances du Sénégal sous l’ère Abdou Diouf, Pape Ousmane Sakho est décédé ce mercredi 16 février à Dakar.

Rendu célèbre par le fameux Plan d’urgence qu’il avait lancé en 1993 avec son collègue du Budget, Mamadou Lamine Loum, d’où le nom de Plan Sakho-Loum pour éviter la dévaluation du F CFA, le défunt est un économiste reconnu qui a fait les beaux jours d’institutions phares comme la BCEAO.

Il est le grand frère de Pape Oumar Sakho, actuel Président du Conseil constitutionnel.

La levée du corps est prévue Jeudi 17 Février à 11h à la mosquée Rawane Mbaye. La direction et le personnel du Groupe Emedia présentent leurs sincères condoléances à la famille éplorée et à République du Sénégal, et prient pour le repos de l’âme de l’illustre disparu.

