La mouvance présidentielle perd un de ses plus grand défenseur, Ibrahima Seck, membre fondateur du Pit, n’est plus. Il est décédé dans la soirée du samedi.

Ibrahima Sène, membre fondateur du Pit et père de Léna Sène, est décédé dans la soirée de samedi. Une information confirmée par le Professeur Soulèye Wade ( Géomatique) dans le Groupe Zemliatchestva (anciens de l'URSS)....

«Ina Lilahi Wa Ina Ileyhi Radjihoun ! Quand nous étions élève-ingénieurs en Faculté préparatoire à l'Institut des Ponts & Chaussées de Moscou en 1972-1973, Sanokho Soungalo, Pape NDiamé Diop et moi, Grand Sène, comme nous l'appelions affectueusement, était à sa dernière année de formation d'Ingénieur Agronome à l'Institut Timiriazef de la capitale de l'URSS, en compagnie d'autres doyens : Agne, Sidy Moctar Keita, Lat Soucabé. Nous allions de temps en temps leur rendre visite à Timiriazef», écrit-il.

« Compétent, affable, dévoué à son pays, homme de conviction, grand militant de la gauche, le Doyen Ibrahima Sène a dédié sa vie entière au combat pour l'émancipation et le développement économique et social de son pays. Le Sénégal perd en lui un Digne Fils, un Grand Ingénieur Agronome, un Economiste, un Homme politique d'envergure internationale», témoigne le professeur Wade.

Que Dieu lui accorde sa miséricorde et l'accueille au Paradis Firdawsi.

