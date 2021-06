mardi 29 juin 2021 • 129 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sa Cadior 1, l’ancien champion de lutte et compagnon de feu Mor Fadam, est décédé, ce mardi, à l’hôpital Fann, des suites d’une longue maladie, rapportent plusieurs médias sénégalais parcourus par IGFM.

La levée du corps est prévue demain, mercredi, à l’hôpital Fann, suivie de l’inhumation à Touba. A noter que le défunt est différent de Sa Cadior numéro 2, plus jeune et également malade depuis quelques années. D'ailleurs c'est ce dernier qui a même précisé que ce son homonyme qui a rendu l'âme et non lui. Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale dont il fut le garde du corps et Mamadou Baidy Sèye, maire de Ndiarème sont annoncés à la cérémonie des funérailles.

IGFM présente ses condoléances à sa famille et prie pour le repos de son âme.