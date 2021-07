mercredi 7 juillet 2021 • 408 lectures • 0 commentaires

Triste nouvelle pour le basketball sénégalais, avec le rappel à Dieu de Marie Allé Seck en Angleterre.

Formée à l’Asc Bopp, Marie Allé a porté les couleurs de Jeanne D’Arc et du Jaraaf avant de s’exiler à l’étranger. Igfm et toute son équipe présente ses sincères condoléances à sa famille et ses proches.