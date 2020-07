Nécrologie : Décès de l’ancien ministre de l’Intérieur, Cheikh Sadibou Fall

IGFM – Cheikh Sadibou Fall a tiré sa révérence. L’ancien ministre de l’intérieur (2004) sous le magistère d’Abdoulaye Wade est décédé ce mardi 21 juillet 2020 à Bordeaux, à l’âge de 69 ans.

Membre éminent du parti démocratique sénégalais et ancien Ambassadeur du Sénégal en Italie, Cheikh Sadibou Fall était alité depuis plus d’un an.

Juriste de formation, l’ancien maire du Point E a fait ses classes à Bordeaux, la ville où il a rendu l’âme. En effet c’est à l’université de Bordeaux 1, où il a obtenu un DESS de juriste d’affaires et d’entreprise, option Finance, comptabilité, droit de l’entreprise.

Il a ensuite complété sa formation à l’Institut régional d’Aquitaine en droit du travail et de la sécurité sociale, à l’université du Massachusetts de Boston, à l’Institut libéral de Guimerbach (Allemagne) et à l’Institut régional d’administration des entreprises de Bordeaux.