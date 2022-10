lundi 31 octobre 2022 • 3029 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Le journaliste sénégalais, Salif Diallo est décédé, ce lundi 31 octobre 2022, à Dakar, informe le forum de l'Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS).

Hospitalisé depuis plusieurs jours, le journaliste sportif à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), a rendu l'âme, à l'hôpital Abass Ndao. C’est une grosse perte pour le sport africain en général, particulièrement le football dont il était un spécialiste.



Paix à son âme. Nous présentons nos condoléances à sa famille et à toute la presse sénégalaise. Plus amples informations à venir...



Le communiqué de l'ANPS



AVIS DE DÉCÈS



L’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) a le regret et la profonde douleur d’informer tous ses membres du décès de Salif Diallo, Grand Reporter à l’agence de presse sénégalaise (APS). C’est une grosse perte pour le sport africain en général, particulièrement le football dont il était un spécialiste.



En ces douloureuses circonstances, l’ANPS présente ses sincères condoléances à son épouse Boury SOCK, à ses enfants et à toute sa famille.



Fait à Dakar le 31 octobre 2022



Le Secrétariat général