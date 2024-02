lundi 26 février 2024 • 284 lectures • 0 commentaires

People 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) Le monde de la culture sénégalaise, en particulier celui du Hip-hop, endeuillé. En effet, le rappeur Dread Skeezo n’est plus ! De son vrai nom Ousmane Fall, Dread Skeezo est mort ce lundi des suites d’une longue maladie.

Dread Skeezo était apprécié par toute la famille hip hop du Sénégal. Il était aussi connu comme un fervent disciple de Cheikh Ibrahim Niasse dit Baye.

PUBLICITÉ

iGFM présente ses condoléances à sa famille éplorée.

PUBLICITÉ

Pour rappel: Ousmane Fall aka Dread Skeezo, “Originaire de Dakar, au Sénégal, surnommé "Kilifa" ("le sage", "le maître" ou "le boss" en wolof), est un auteur-compositeur et rappeur conscient, au flow clair, à la voix unique et aux rimes riches. Il est fondateur en 1996, Suprême, du groupe Underground PA. ”

Nderground P.A

Dread Skeezo débute dans le rap galsen (afro-rap sénégalais en verlan) en créant en 1996 avec son ami Suprême le groupe Underground PA (1-2 Ground PA), du nom de leur quartier Parcelles Assainies, dans les faubourgs de Dakar. Trois ans plus tard, ils participent avec les titres afro-rap « KO » et « Hip-Hop Pharmacopé » (avec 5kiem) à « D-Kill Rap », une compilation produite par Mister Kane pour le label Fitna Produktions.

Nanguleen

L’année 2002 voit 1-2 Ground PA apparaître dans « Code B », une compilation réalisée par Pape Gueye aka DJ Alex de la Radio Oxyjeunes à Pikine, et destinée à promouvoir les jeunes talents de la banlieue de Dakar. L’année suivante, Underground P.A enregistre son premier album « Nanguleen » (« prenez » ou « acceptez » en wolof), produit pas Mister Kane pour Fitna Produktions.

Dread Skeezo en solo : « Waneel sa bopp »

En septembre 2006, Dread Skeezo est de la compilation « Many Lessons » (Piranha Records) avec le titre « Mighty Intelligence » (feat. Dread Maxim). Deux mois plus tard, il enregistre en solo « Waneel sa bopp » (« affirme ta personnalité » en wolof), sa première cassette parue sur le label Roo Rap Prod Action, et comportant « Ken du dé » (feat. Bario), « Ceddo Mic » (feat. Supreme), « Don’t Stop (feat. Cens Nino & Nix) et « Mighty Intelligence » (feat. Dread Maxim). Ce projet sera édité sur support CD en août 2007, toujours par Roo Rap.