iGFM-(Dakar) L’ancien footballeur international sénégalais, Henri Camara a annoncé ce dimanche, sur instagram, le rappel à Dieu de sa mère, Fanta Kourouma. «Repose en paix maman», a-t-il posté sur son compte

La rédaction de iGFM présente ses condoléances à la famille aux proches de Henri Camara.

Henri Camara (né le 10 mai 1977 à Dakar) est un footballeur sénégalais, formé à l'Asc Jaraaf de Dakar, titulaire du record de but marqués en équipe nationale du Sénégal avec 29 réalisations. Il devient une légende vivante dans son pays en marquant le premier but en or du mondial qualifiant par la même le Sénégal pour les quarts de finale de la Coupe du monde aux dépens de la Suède 2-1. Il a été à l'origine de cinq des sept buts de l'équipe en 2002.