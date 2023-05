Nécrologie : La chanteuse Tina Turner n'est plus !

La chanteuse notamment connue pour ses tubes planétaires "What's Love Got To Do With It" et "The Best" est morte des suites d'une longue maladie.

La chanteuse Tina Turner, la 'Queen of Rock'n Roll' notamment connue pour ses morceaux What's Love Got To Do With It?, The Best ou encore Golden Eye, est morte à l'âge de 83 ans, a annoncé l'un de ses représentants dans un communiqué.

"Tina Turner [...] est morte paisiblement chez elle à Küsnacht en Suisse à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie", peut-on lire dans le communiqué relayé par Sky News, "avec elle, le monde perd une légende de la musique et une icône".

Huit Grammys

Au cours de sa carrière entamée dans les années 1950 aux Etats-Unis, elle aura remporté huit Grammys, les récompenses de la musique américaine.

Avec des tubes comme Proud Mary ou The Best, l'artiste à la crinière blonde et au sourire ravageur a su enflammer les foules grâce à son jeu de scène explosif.

La Maison Blanche a salué une "icône", déplorant "une perte immense". La star avait perdu l'année dernière son fils Ronnie, retrouvé mort devant chez lui à l'âge de 62 ans.

