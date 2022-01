mardi 18 janvier 2022 • 257 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) L’Assemblée nationale est en deuil. La députée Diéh Mandiaye BA, première présidente de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains est décédée dans la nuit du lundi 17 janvier au mardi 18 janvier à Dakar.

Née le 27 Septembre 1961, à Saint-Louis, est élue député à l’issue des élections législatives du 30 juillet 2017 sur la liste départementale de Nioro du Rip.

Elue Présidente de la Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique ensuite Présidente de la Commission des Lois de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains à l’Assemblée nationale de la République du Sénégal pour la 13ème législature.

Elle est Administrateur civil de profession de la promotion 1990 de l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature(ENAM) du Sénégal, mais économiste de formation avec une Maîtrise ès Sciences économiques de l’Université Cheikh Anta Diop(UCAD) de Dakar (option : gestion des entreprises).

Mme Ba est aussi diplômée en relations internationales du Centre d’Enseignement Diplomatique et Stratégique (CEDS) de Paris et en management de projets et programmes de l’Institut FORHOM de la Rochelle en France.

En tant que fonctionnaire, Madame Dieh Mandiaye Ba a été, de 2005 à 2017, Directrice du Centre National d’Etat Civil au Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire et par conséquent, Ordonnateur délégué du Budget général de l’Etat du Sénégal.

Toute sa carrière administrative a été essentiellement consacrée à la conduite de la politique de modernisation du système d’enregistrement des faits et statistiques de l’état civil du Sénégal avec une expérience de Secrétaire générale de la Commune de Rufisque de janvier à août 1994.

Mme Dieh Mandiaye Ba compte à son actif tous les résultats enregistrés au Sénégal sur la mobilisation des financements et l’amélioration de la Gouvernance de l’état civil à travers l’informatisation et la sécurisation des données d’état civil.

Elle a été, de 2012 à 2017, cumulativement avec ses fonctions de Directeur du Centre national d’état civil, Régisseur du Projet d’appui à la modernisation de l’état civil du Sénégal, financé par l’Union européenne sur le 10èmeFED, pour un montant de 5 000 000 d’euros, soit 3 300 000 000 FCFA.

Depuis 2009, Mme Ba participe à toutes les rencontres initiées dans le cadre du Programme africain d’amélioration accélérée des systèmes d’enregistrement des faits et statistiques d’état civil (APAI-CRVS) de la Commission économique pour l’Afrique(CEA) de l’Union africaine.

Au titre des autres expériences professionnelles, Mme Ba siège, depuis 2014, à l’Assemblée générale consultative de la Cour Suprême du Sénégal où elle est nommée conseillère spéciale extraordinaire par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, sur proposition du Premier Président de la dite cour.

Elle a été également membre du Comité de Gestion du Fonds national de Crédits pour les femmes (FNCF) du ministère de la femme, de la famille et de l’Enfance et du Conseil d’Orientation de la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale.

Au titre des mandats électifs, Mme BA est élue en 2014, pour un mandat de 5 ans, Deuxième Vice-Présidente du Conseil départemental de Nioro du rip et Conseillère municipale de la ville de Nioro du Rip, chargée de la Coopération décentralisée ; mandat auquel elle a démissionné pour motif de cumul de trois mandats électifs.

Au titre des distinctions honorifiques, Mme Dieh Mandiaye Ba est élevée au grade de Chevalière dans l’Ordre national du Lion.

iGFM présente ses condoléances à la famille éplorée ainsi qu’à ses collègues.