Souvenir : le dernier cliché de « Ndiol… »

Certains de ses proches, collègues et consœurs veulent y voir une consolation, El Hadj Sam Mbaye alias « Ndiol » le 27 février 2019 des suites d'une longue maladie. Un an après sa disparition, IGFM se souvient de son photographe.

«Il est parti se reposer», pleure un confrère. « Ndiol» comme on l’appelait affectueusement ne se séparait jamais de son appareil photo, il avait la passion de l’image. Il aimait ce qu’il faisait et déployait une débauche d’énergie sans commune mesure pour ramener des images à la rédaction de Igfm. Après la Coupe d’Afrique des Nations 2017, il était tombé malade. Il n’a pas pu se relever. Il a lutté de toutes ses forces contre la mort. Mais hélas…Son décès avait provoqué dans les couloirs des locaux de Futurs Médias l’émoi et la consternation. Il manque à tout le groupe Futurs Médias.

Futurs Médias qui se souvient encore de lui, présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée.

