iGFM (Dakar) La faucheuse a encore frappé dans le football Sénégalais. Cette fois ci, elle a emporté l’international Sénégalais Mouhamed Mendy ce mercredi 02 Décembre 2020. Communément appelé Jean Mendy, il était joueur au Jaraaf de Dakar de 1982 à 1995.

Champion du Sénégal en 1989 et 1995 et vainqueur de la Coupe du Sénégal (1983, 1985, 1991, 1993, 1994 et 1995), il fut aussi international sénégalais et faisait partie des sélectionnés lors de la Can organisée au Sénégal en 1992 », selon un communiqué de L’ASC Jaraaf.