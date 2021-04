Nécrologie : Serigne Cheikh Mbacké a tiré sa révérence

jeudi 22 avril 2021 • 837 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

Touba et plus précisément Darou Karim est en deuil. En effet, Serigne Cheikh Mbacké Ibn Serigne Modou Khary Mbacké n'est plus selon nos confrères de Dakaractu.

Le chef religieux a tiré sa révérence ce jeudi. L'inhumation est prévue le même jour. Serigne Fallou Mbacké est le nouveau khalife de Darou Karim.

La rédaction d’Igfm présente ses condoléances à la famille de Serigne Massamba Mbacké.

Cet article a été ouvert 837 fois.

Publié par Ndeye Rokheya Thiane editor