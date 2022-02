samedi 26 février 2022 • 760 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les élèves de l’enseignement public vont pouvoir reprendre les cours. Les négociations entre l’Etat et les syndicats ont, cette fois-ci, débouché sur la signature d’un protocole d’accord.

Au bout d’une journée marathon de négociations, plusieurs syndicats d’enseignants, qui étaient en mouvement de grève, ont décidé de signer un protocole d’accord. Ce qui est une bien agréable nouvelle.



«Je tenais à saluer l’issue de cette rencontre qui a été sanctionnée par la signature d’un protocole d’accord entre le gouvernement et la partie syndicale. Au total, sur 7 des syndicats, les plus représentatifs durant la rencontre, les 5 ont déjà accepté de signer le protocole d’accord», s’est réjoui Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances.



Le gouvernement et les syndicats se sont accordés à démarrer l’application des points du protocole d’accord dès le mois de mai. Et un comité de suivi a été mis en place.