mardi 25 avril 2023 • 211 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) La commune de Ziguinchor a connu une surproduction de déchets dans ses marchés et à travers les artères de la ville. C’est ainsi que dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril 2023, la Sonaged (Société Nationale de la Gestion des Déchets intégrés), a déclenché une vaste opération de nettoiement qui a permis à ses agents d’enlever 160 tonnes de déchets dans les marchés qui jonchent la commune.

Les agents de la Sonaged à Ziguinchor s’étaient fortement mobilisés dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril 2023 pour rendre la ville propre.

PUBLICITÉ

«Avant, pendant et après l’événement, c’est-à-dire la fête de Korité, nous avons mis les bouchées doubles pour que la ville de Ziguinchor soit débarrassée de ses ordures de ses déchets pendant ses jours de fête de Korité», nous a confié sous le couvert de l’anonymat un agent de la Sonaged.

PUBLICITÉ

Pour gagner le pari de la propreté dans la ville de Ziguinchor, la Sonaged, à en croire Malang Coly responsable de l’unité communale de la Sonaged à Ziguinchor, mobilisé 160 agents au niveau du pôle sud dont 60 à Ziguinchor.

«En plus de ces 60 agents, huit (8) camions Ben taiseuses ont été mobilisés dans la matinée du samedi, jour de la fête de Korité, pour assurer la collecte des ordures ménagères et des bacs ou cuves qui ont été placées au niveau des grandes artères de la ville ou grands axes routiers et dans les quartiers de la commune.

Pour les opérations nocturnes, nous avons mobilisé deux camions Ben», a ajouté Malang Coly qui reconnait par ailleurs la hausse du volume de la quantité des déchets produits par les ménages dans cette partie sud du pays.

Ainsi, «plus de 160 tonnes de déchets ont été levées par nos agents dans cette entreprise de nettoiement que nous avons entrepris avec la collaboration de la mairie de Ziguinchor. C’est au marché Saint-Maures-Des-Fossés de Boucotte que nous avons déployé notre dispositif qui nous a permis d’éviter des encombrements dans les ménages.

Notre objectif est de faire tout pour que la commune de Ziguinchor fasse partie des communes les plus propres au Sénégal», a relevé M. Coly qui croit ferme que malgré la disponibilité de moyens matériels et humains, les populations doivent éviter de jeter certains déchets solides à travers les artères de la ville parce qu’ils sont nuisibles à la santé des hommes. «Il y a des bacs à ordures positionnés sur quelques points, il faut que nos populations les utilisent pour y mettre ces ordures qui sont souvent nuisibles à leur santé», a conseillé Malang Coly.

Hier, dimanche 23 avril 2023, une opération de maintien avec un service minimum a été assurée par les agents de la Sonaged à Ziguinchor pour permettre aux populations d’évacuer le reste de leurs déchets.

IGFM