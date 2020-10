samedi 3 octobre 2020 • 54 lectures • 0 commentaires

New Balance et Balanciaga : Queen Biz met en lumière les marques vedettes

People 55 mins Taille

iGFM – (Dakar) Il n’y a que des marques royales pour habiller et chausser une reine. L’assertion est d’une vérité péremptoire quand Queen Biz décidé de mettre son élégance et sa prestance au service de New Balance et Balanciaga. C’est dire que l’Europe qui accueille la reine de la voix devenue reine de beauté, balance au gré de la flamboyance de Queen Biz.

En pull-over de marque New Balance, mini-jupe en jeans et des baskets Balanciaga, la Queen respire la forme. En short noir assorti de bottines pointues, l’interprète de “Balma” ose la plongée dans le feeling adolescent.

Admirez les images

Galerie photos

Cet article a été ouvert 54 fois.

Publié par Mame Fama GUEYE editor