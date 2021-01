jeudi 28 janvier 2021 • 1577 lectures • 0 commentaires

Acculé par sa mère, lui reprochant de ne pas faire assez d’efforts pour trouver du boulot, Moussa Camara craque et tue Fatoumata Camara, âgée de 40 ans.

D’après nos confrères de Emedia, le jeune homme, âgé de 22 ans, a été même sommé par la victime, de quitter la maison s’il ne trouvait pas de travail. Une situation qui va provoquer le drame. "Il s’est énervé et a dégainé", d’après les témoignages recueillis. Ses tirs auraient blessé d’autres personnes. La victime avait la nationalité malienne et gambienne. Le drame familial a eu lieu aux Etats Unis, précisément à Harlem, quartier de New York.