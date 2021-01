dimanche 31 janvier 2021 • 81 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

Neymar va bien, merci pour lui. S'il voulait quitter Paris il y a un an et demi, l'international brésilien de 28 ans est désormais à son aise dans la capitale et au PSG.

Il s'en est expliqué ce dimanche, devant les caméras de TF1, assurant qu'il se voit poursuivre au PSG. «Je suis très heureux aujourd'hui, déclare-t-il dans l'émission Sept à huit. Je me sens heureux. Ça a beaucoup changé. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, si c’est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici. Je veux rester au PSG. J'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters du Paris Saint-Germain. On veut que le PSG soit une grande équipe. Et moi, je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait à Paris, jouer au foot et être heureux. C'est le plus important.» Neymar Jr est sous contrat jusqu'en 2022 au Paris Saint-Germain. Les dirigeants franciliens essaient de le convaincre de prolonger, comme Mbappé.