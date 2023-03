mardi 7 mars 2023 • 486 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans une interview accordée à L'Equipe, le président du directoire du Bayern, Oliver Kahn, a fait savoir que le club a dans son effectif des superstars comme Sadio Mané, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller...Très satisfait de l'effectif bavarois, il voit mal le Bayern recruter Neymar, Messi et Mbappé.

"Malgré toute l’estime que je porte à ces trois-là, je suis très satisfait de notre effectif. À côté de nos jeunes joueurs, nous voulons avoir aussi des superstars à Munich. Et nous les avons toujours eues. Sadio Mané, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller, le jeune Jamal Musiala… Regardez, je pourrais passer en revue toute l’équipe. Beaucoup de top joueurs internationaux veulent venir chez nous. Joao Cancelo aurait certainement pu aller ailleurs cet hiver (il est prêté au Bayern par Manchester City)."



"Il y a une philosophie : nous ne dépensons que ce que nous gagnons. Et investir beaucoup d’argent sur un seul joueur représente toujours un gros risque. Tout doit être fait de manière judicieuse. Le joueur doit s’intégrer dans notre effectif, à la fois sur les plans sportif et économique.



Pour Haaland, l’enveloppe globale (avec la clause libératoire à 60 M€ fixée par Dortmund, le salaire et les primes) aurait été énorme. Il arrive parfois un moment où l’on se dit que l’on ne peut pas suivre. Nous ne ferons rien qui puisse mettre en danger la stabilitééconomique du club. Le Bayern n’a pas de dettes. C’est notre philosophie et, à long terme, c’est même un avantage concurrentiel. À court terme, un club peut s’endetter ou faire appel à des investisseurs. La question est de savoir ce qui se passera à l’avenir. Et si l’on met en relation le succès sportif et les ressources financières par rapport aux autres grands clubs européens, il est clair que le Bayern a toujours surperformé sur le plan sportif."