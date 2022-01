mardi 25 janvier 2022 • 586 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - Ayant remporté l’élection municipale dans sa commune de Niagha, Dr Idrissa Baldé est déjà placé en garde à vue.

Le Dr Idrissa Baldé, qui a remporté l’élection municipale à Niagha, est en garde à vue. Convoqué par la Brigade de gendarmerie de Samine depuis ce matin vers 8 heures, il a été placé en garde à vue dans l’affaire de l’incendie de la demeure du maire sortant, renseigne le correspondant de la Rfm.



Les partisans du Dr Baldé, qui sont accusés d’avoir incendié le domicile de Yoro Mballo, l’édile sortant, bottent en touche. Ils indiquent qu’à la suite de leur victoire, ils avaient initié une marche pour saluer les populations et les remercier. Et c’est une fois arrivés au niveau de la maison du maire sortant, que les choses se sont gâtées.



«Ses partisans, qui étaient dans la maison, ont commencé à nous insulter et à jeter des pierres. Nos partisans ont riposté. À un moment, ses partisans sont partis bruler les motos qui étaient garées à côté de la mairie puis sont allés saccager la maison du demi-frère du Dr Idrissa Baldé. C’est comme ça que les choses se sont passées jusqu’à ce que la maison du maire sortant a été brulée», se défend Omar Baldé, collaborateurs de Dr Baldé.