Nice : mauvaise nouvelle pour Dante !

iGFM (Dakar) Terrible nouvelle pour Dante et Nice. Le capitaine du Gym de 37 ans est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et ne rejouera plus de la saison.

Joueur indispensable à Nice depuis son arrivée en 2016, Danté est un relai essentiel à Patrick Vieira. Alors forcément, le coach du Gym a assisté impuissant à la sortie de son capitaine sur blessure dimanche durant la rencontre entre Angers et Nice (0-3). À l'issue de la rencontre, Vieira ne cachait pas son inquiétude. «Il est encore trop tôt, on attend l'IRM demain à Nice pour savoir exactement. C'est sûr qu'il y a de l'inquiétude. Il est vaillant, il est toujours fort.»

Pas suffisamment fort puisque le verdict vient de tomber et il est terrible pour l'ancien roc défensif du Bayern Munich qui est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur comme le révèle Nice Matin. La saison du défenseur brésilien est donc terminée. Il s'agit d'un véritable coup dur pour le club azuréen qui va devoir faire sans son roc défensif aussi important sur le terrain que dans le vestiaire.

Nice, qui possède quelques alternatives en défense dont le jeune Autrichien Flavius Daniliuc arrivé du Bayern Munich cet été, pourrait tout de même tenter de recruter un joker médical dans les prochains jours. Quant à Dante, qui est en fin de contrat en juin 2021, le défenseur de 37 ans pourrait avoir disputé son dernier match avec le Gym du côté d'Angers...

