vendredi 2 septembre 2022 • 488 lectures • 0 commentaires

Sport 33 mins Taille

iGFM (Dakar) RMC informe que Nice veut payer moins pour le transfert de Bamba Dieng à cause d'une gêne notée lors de la visite médicale.

Selon nos confrères de RMC, l’OGC Nice veut payer moins pour le transfert de Bamba Dieng à cause de cette particularité détectée au genou lors de la visite médicale.



L’OM, convaincu qu’il ne s’agit là que d’un souci bénin et sans conséquence pour le joueur, est très agacé. Le club phocéen reste ferme et inflexible.



"Ou Dieng est transféré au prix accordé, ou il n’ira pas à Nice"



Selon les informations de RMC, l’OM ne veut pas négocier. Marseille a suivi à distance les propos de Jean-Pierre Rivère, le président niçois, mais adopte une posture claire: ou Dieng est transféré au prix accordé, ou il n’ira pas à Nice. Affaire à suivre.