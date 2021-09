jeudi 30 septembre 2021 • 177 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Mauritanien Moustapha Limam Chafi, ancien proche confident et conseiller attitré de Blaise COMPAORE vient d’être nommé Conseiller spécial à la Présidence du Niger. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, il prendra ses quartiers à Niamey pour murmurer dans l’oreille du Président Mohamed BAZOUM sur des questions sécuritaires et stratégiques.

Le célèbre lobbyiste mauritanien, bien introduit dans les palais africains et du monde arabe, Moustapha Limam Chafi reprend du service au Niger. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, la présidence nigérienne vient de s’attacher ses services pour un poste stratégique de Conseiller spécial auprès du Chef de l’État, Mohamed BAZOUM.

Celui que Confidentiel Afrique avait surnommé en 2015, le ‘’Jacques Focart du Sahel’’ sans les mallettes, est bien introduit au Niger pour y avoir passé toutes ses humanités. Très connecté dans les palais africains et du monde arabe, sa célébrité a traversé les frontières du continent africain. Depuis la chute fin octobre 2014 de l’ex-Président burkinabé, Blaise COMPAORE, le lobbyiste mauritanien vit entre Abidjan et Doha où ses missions de bons offices étaient très prisées. Selon nos informations, Limam Chafi avait pris du recul vis-à-vis du palais de Niamey et se faisait discret lors de ses séjours au Niger.

Ses rapports avec Nouakchott se sont aplanis depuis l’arrivée au pouvoir du Président Ould GHAZOUANI. Avec cette nouvelle nomination au titre de Conseiller spécial à la Présidence du Niger, c’est un véritable retour en zone connue. Dans un contexte de recentrage de la politique de défense militaire française au Sahel avec comme pivot le Niger, qui relaie le leadership du Tchad, suite à la disparition du Maréchal Idriss DEBY ITNO, les ‘’conseils’’ de Limam Chafi, réputé homme de réseaux dans la région sahélienne seront d’un intérêt précieux pour les autorités nigériennes.

Avare en mots, détestant le bling- bling sous les chaumières diplomatiques, fuyant les caméras, Moustapha Limam Chafi vit dans un esprit noble, en pur enfant nomade, dans les étuves chaudes du Sahel.

Confidentiel Afrique