iGFM (Dakar) S'il a inscrit le but du sacre de la Côte d'Ivoire en finale de la CAN 2023 dimanche dernier face au Nigeria (2-1), Sébastien Haller est pourtant passé tout près de voir le costume de héros lui échapper ce soir-là.

En effet, toujours en délicatesse avec sa cheville, l'attaquant du Borussia Dortmund a failli demander son remplacement quelques minutes avant d'inscrire son but victorieux. Mais les mots de son coéquipier Ghislain Konan l'en ont dissuadé, comme le principal intéressé l'a raconté ce dimanche au micro de Téléfoot.



“Le diable qui te challenge”



“Il voit que j'ai mal et que je vais sortir, et il me dit : ‘Ça là, c’est le diable qui te challenge, donc reste sur le terrain et tu vas voir'. Je l'ai regardé et je lui ai répondu : ‘tu as raison, excuse-moi pardon, je vais rester sur le terrain encore quelques minutes‘”, a expliqué Haller. La suite, qu'on connaît, n'aurait donc pas été possible sans cette intervention salvatrice de Konan !



Rappelons qu'après la finale, le buteur a expliqué qu'il avait joué tout la seconde partie du tournoi en étant blessé à sa cheville, touchée en club au mois de décembre (il était encore convalescent durant la phase de groupes). “On voulait utiliser les 70-80% de Seb comme il se devait. Même diminué, c'était une arme“, a admis son sélectionneur Emerse Faé ce dimanche pour Téléfoot. Après avoir forcé pour tenir sa place lors du tournoi continental, Haller a d'ailleurs retrouvé l'infirmerie à son retour au BVB.