1e cas au Nigéria : le coronavirus atterrit en Afrique de l’Ouest

iGFM – (Dakar) – Le Nigéria est désormais le premier pays de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique de l’Ouest affecté par le coronavirus. Un cas a été détecté. L’information est donnée ce vendredi par France24. D’après le ministère nigérian de la Santé, il s’agit d’un citoyen italien qui travaille au Nigeria et qui est rentré de Milan à Lagos le 25 février dernier. Le virus qui était contenu en Asie et dans une moindre mesure, en Europe, semble désormais se diffuser et se propager à une vitesse grand V à travers la planète. Les autorités sanitaire ont pris la décision d’identifier tous ceux qui ont été en contact avec le patient, depuis son entrée au Nigeria. Le patient est cliniquement stable, sans symptômes graves, et est pris en charge à l’hôpital des maladies infectieuses de Yaba, Lagos, renseigne les autorités sanitaires nigérianes.

L’Afrique subsaharienne et l’Amérique jusque-là épargnées, sont dorénavant entrées dans la danse avec le Brésil touché ce jeudi, puis le Nigéria où, le premier cas a été signalé ce vendredi. Avec ces deux pays ce sont deux géants du monde qui désormais affectés. Officiellement sur le continent, seules trois personnes ont été contaminées par la maladie Covid-19 dont une en Égypte, une en Algérie, et cette dernière annoncé au Nigeria ( l’italien arrivé de Milan). Mais contrairement aux autres continent, aucun décès n’a été encore enregistré.

