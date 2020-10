Navas (6) : presque 48 heures après avoir joué avec sa sélection, le gardien costaricien était titulaire ce soir. Mais heureusement pour lui, les Crocos n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. En première période, l'ancien portier du Real Madrid est resté concentré sur des frappes d'Eliasson (38e) et Ripart (42e). Et au retour des vestiaires, il n'a absolument rien eu à faire.





Florenzi (7,5) : pas très inquiété sur le plan défensif, le latéral droit italien a pu monter à plusieurs reprises comme il aime si bien le faire. Et il a fait du bien au PSG en multipliant les bons centres et en marquant le but du break à bout portant (78e), le tout en faisant le boulot derrière. Auteur également d'une tentative cadrée repoussée par Reynet peu de temps avant la pause (37e), d'une reprise de volée sur le poteau (66e) et d'une tête sur le montant (76e). Remplacé par Ruiz-Atil (85e).





Diallo (6) : très discret durant cette partie au Stade des Costières, le défenseur français a pourtant fait son boulot, à savoir stopper les offensives nîmoises et surtout bien couvrir son coéquipier Florenzi lorsqu'il est monté. L'ancien joueur de Dortmund a aussi pressé très haut pour gêner les Crocos dans leurs sorties de balle.





Kimpembe (6,5) : capitaine du soir côté parisien, le numéro 3 a bien montré l'exemple. Toujours présent dans le jeu aérien, l'international français a bien contenu les attaquants adverses pour ensuite relance proprement et simplement. Il ne s'est pas compliqué la tâche et a donc rendu une bonne copie.





Bakker (6) : présent sur la gauche de la défense parisienne, le latéral néerlandais a eu des espaces devant lui pour monter et combiner avec Mbappé. Il a souvent trouvé le natif de Bondy et a été intéressant aux avant-postes, avec quelques bonnes passes entre les défenseurs et de bons centres. Un match plutôt tranquille.





Rafinha (7) : auteur de sa première apparition avec le Paris SG, le milieu de terrain brésilien a fait bonne impression. Malgré son jaune récolté rapidement, l'ancien élément du FC Barcelone a été très disponible dans l'entrejeu pour faire la transition entre les lignes. Il l'a parfaitement montré en envoyant Mbappé ouvrir le score (32e). À noter qu'il a aussi provoqué l'expulsion de Landre (12e). Remplacé par Dagba (58e) qui a rapidement été intéressant dans le couloir droit, Florenzi changeant lui de poste. Le latéral a même réalisé une passe décisive (88e).





Gueye (6) : aligné devant sa défense, le milieu de terrain sénégalais a fait l'essuie-glace lorsqu'il le fallait pour gêner les Crocos, et ce malgré un carton jaune reçu en début de rencontre. Assez libre au milieu, il a aussi tenté sa chance (40e, 64e) mais ça n'a rien donné. Une performance très correcte dans l'ensemble.





Paredes (non noté) : titularisé dans l'entrejeu par Thomas Tuchel, le milieu de terrain argentin n'a passé que onze minutes sur la pelouse. Suite à deux interventions de Deaux, le numéro 8 s'est blessé à la cuisse droite et a donc dû céder sa place à Herrera (11e, note : 5,5). L'Espagnol n'a pas été très visible dans cette partie mais il s'est tout de même créé quelques occasions de la tête (29e, 61e).





Sarabia (7,5) : en l'absence de Neymar notamment, l'Espagnol a eu sa chance devant ce soir. Plutôt actif en première période, avec par exemple un coup de tête à côté (23e) et de nombreux centres, l'ancien joueur du Séville FC a un moins été en vue au retour des vestiaires avant de retrouver des couleurs en fin de partie avec une passe décisive pour Florenzi à la 78e minute et une pour Mbappé (83)e, avant évidemment un but grâce à une frappe qui a surpris Reynet (88e).





Kean (5) : titulaire à la pointe de l'attaque pour sa première sous le maillot parisien, le joueur prêté par Everton n'a pas été énormément servi. Et sur ses quelques ballons, l'attaquant italien s'est manqué, comme sur une déviation à côté pour sa première occasion (8e), un petit raté (34e) ou une frappe sur Reynet (40e) avant la pause. Il a cependant trouvé la barre transversale de Reynet en fin de rencontre (86e).



Mbappé (8) : en l'absence de son ami Neymar, le champion du Monde 2018 s'est amusé tout seul ce soir. Auteur d'un nombre incalculable d'occasions (3e, 8e, 25e, 43, 49e, 50e), le natif de Bondy a fait énormément de mal aux défenseurs du NO, qui n'ont jamais trouvé la solution pour l'arrêter. Résultat, il a marqué un doublé en ajustant facilement Reynet dans les deux périodes (32e, 83e). L'international français est en jambes et c'est une bonne nouvelle avant le match de C1 contre MU. Remplacé par Jesé en fin de partie (84e).