iGFM (Dakar) Entre les joueurs appelés en sélections, les suspendus et les blessés, le Paris Saint-Germain va se présenter à Nîmes avec une équipe très remaniée. Idrissa Gana qui revient du Sénégal, est annoncé dans le 11 de départ, renseigne footmercato.

Il n'y a pas foule cette semaine au Camp des Loges. Avec la trêve internationale, une bonne majorité de l'effectif a rejoint sa sélection. L'entraînement se concentre autour de quelques joueurs professionnels seulement : Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Pablo Sarabia, Jesé, la recrue Rafinha, Angel Di Maria et les Français Layvin Kurzawa et Abdou Diallo. Thilo Kehrer est lui en train de récupérer d'une blessure aux adducteurs, ayant repris la course en fin de semaine dernière. Ander Herrera a lui été testé positif à la Covid-19 tandis que Mauro Icardi s'est blessé au ligament latéral d'un genou. Dans ces conditions, difficile de mettre des choses en place pour le staff technique, comme travailler un système de jeu ou peaufiner des automatismes.

Entre les joueurs appelés en sélections A et les jeunes convoqués en U19 ou en Espoirs, ce sont 15 éléments qui sont absents de l'effectif. Selon le calendrier, ils seront de retour entre le mardi et ce jeudi, veille du déplacement à Nîmes, comptant pour la 7e journée de Ligue 1. Les dernières rencontres internationales concernant les Parisiens se termineront moins de 48 heures avant le rendez-vous des Costières. Un sacré casse-tête pour Thomas Tuchel, qui n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. L'entraîneur allemand va devoir gérer la fatigue de ses joueurs, les temps de repos, les temps de jeu mais aussi les suspensions.

Gana parmi les 8 joueurs opérationnels

Comme si ça ne suffisait pas, Di Maria et Kurzawa, actuellement à l'entraînement à Paris, sont suspendus pour le prochain match de championnat, tout comme Marquinhos, appelé avec le Brésil et sorti sur blessure lors de la rencontre face au Pérou (2-4). Julian Draxler avec l'Allemagne et Marco Verratti avec l'Italie se sont blessés et sont d'ores et déjà forfaits. Et il paraît difficile de compter sur les autres internationaux, qui jouaient mercredi soir, comme Kylian Mbappé, Alessandro Florenzi, Moise Kean et Danilo Pereira, qui plus est cas contact avec Cristiano Ronaldo positif à la Covid-19 en sélection du Portugal.

Déjà confronté à des cas de coronavirus, des blessures et des suspensions depuis le début de la saison, Tuchel prendra le moins de risques possibles, surtout à 4 jours de la réception de Manchester United en Ligue des Champions, mais quelques éléments devront probablement enchaîner, au moins en sortie de banc, comme Mbappé ou les Sud-Américains Paredes ou Neymar. Il n'y aura pas vraiment le choix car pour l'heure, on s'avance vers une équipe où seuls Rico, Navas, Diallo, Bakker, Rafinha, Gueye et Sarabia sont assurés d'être en forme physiquement. Le PSG risque fort de se retrouver avec une équipe amoindrie, comme ce fut le cas à Lens et cela s'était terminé par une défaite (0-1, 2e journée)...

Le onze de départ possible à Nîmes :

Keylor Navas – Florenzi (ou Dagba), Diallo, Kimpembe, Bakker – Rafinha, Gueye, Ruiz - Jesé, Kean, Sarabia