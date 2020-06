Nîmes : un homme se suicide par arme à feu dans l’enceinte de la Cour d’appel

IGFM- Un homme s’est donné la mort dans le hall de la cour d’appel de Nîmes (Gard), vendredi 12 juin. L’homme a mis fin à ses jours avec une « arme longue », dans la salle des pas perdus, « à 8h20 », selon la direction départementale de la sécurité publique contactée par franceinfo. Une détonation a été entendue par plusieurs témoins dans cette enceinte judiciaire située dans le centre de Nîmes, près des arènes.

L’individu est entré dans le palais de justice par une porte secondaire, exclusivement réservée au personnel du tribunal, où il n’y a pas de détecteur de métaux, a appris franceinfo auprès du procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel. L’homme n’a pas encore été identifié, mais le procureur précise qu’il ne fait pas partie du personnel du tribunal.

Les services de déminage sont sur place

Il est ensuite monté dans les étages du tribunal, a croisé plusieurs personnes sans les menacer, puis il est redescendu dans la salle des pas perdus et s’est donné la mort avec son arme longue. Il n’a pas fait de blessé, mais 5 ou 6 personnes ont été prises en charge par la cellule de soutien psychologique mise en place par les pompiers. Ses motivations sont encore inconnues. Une enquête pour recherche des causes de la mort est ouverte et a été confiée à la sureté départementale de Nîmes.

La cour d’appel et le tribunal judiciaire ont été évacués et un périmètre de sécurité a été bouclé autour. Les services de déminage sont arrivés sur place pour s’assurer qu’il n’a pas mis d’engin explosif dans l’enceinte du palais de justice pendant qu’il s’y est promené.