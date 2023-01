mardi 24 janvier 2023 • 262 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Hier lundi, Nitdoff a bénéficié d’un second retour de parquet. Ce mardi, le dossier a connu une évolution.

Le dossier Nitdoff est finalement transmis en instruction. Selon son avocat, Me Khoureychi Bâ, il est confié au cabinet du Doyen des Juges Maham Dialo, saisi par un réquisitoire daté d'hier. L’interrogatoire de première comparution est «imminent», selon la robe noire.



Nitdof avait été arrêté et poursuivi pour appel à l'insurrection, outrage à magistrat, appel à la violence, appel à la désobéissance aux institutions, menaces de mort à l'encontre des autorités judiciaires, injures publiques etc.