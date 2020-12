Les autres nominations

Monsieur Mamadou Bamba NDIAYE, Consultant, est nommé Président du Conseil d'Administration de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN-SA) ;

Monsieur Ousmane CISSE, Ingénieur Géologue, matricule de solde n° 604507/B, est nommé Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN-SA) ;

Monsieur Abdou DIOUF, Ingénieur Statisticien Economiste, précédemment Directeur de l'Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique de Dakar, est nommé Directeur général adjoint de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), poste vacant ;

Pour compter du 01 octobre 2019, les enseignants-chercheurs de l'UFR des Sciences et Technologies dont les noms suivent : Abdoulaye GASSAMA, matricule de solde no 168 133/B ; o Moctar CAMARA, matricule de solde n° 176 132/Z ; Chérif BALDE, matricule de solde no 173 147/G sont nommés professeurs titulaires à l'Université Assane SECK de Ziguinchor.