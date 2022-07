dimanche 31 juillet 2022 • 471 lectures • 0 commentaires

Actualité

iGFM - (Dakar) Se fondant sur les premières tendances sorties des urnes, Alphonse Thiakane, le statisticien de GFM a fait une projection sur le nombre de sièges que pourrait avoir chaque coalition.

Selon les projections faites par les statisticiens spécialistes de Gfm (Alphonse Thiakane), sur 89 sièges (dont les données sont disponibles) Yewwi est à 50 sièges.



Les projections tablent sur 27 sièges pour le scrutin majoritaire et 23 pour la proportionnelle.



Benno arrive deuxième avec 21 sièges. C’est-à-dire 6 sur la liste majoritaire et 15 sur la proportionnelle.



Wallu, selon les projections, obtient 15 sièges, Aar 2 sièges et les Serviteurs 1 siège.



À préciser que le spécialiste s'est, pour l'instant, appuyé sur les tendances claires concernant 89 sièges.