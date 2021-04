mardi 13 avril 2021 • 1436 lectures • 0 commentaires

Sur décision du Conseil d’administration, M. Boubacar Ndour, a été coopté pour y siéger. Il officiera désormais comme porte-parole du Conseil d’administration du Groupe Futurs Médias.

Le Conseil d’administration du Groupe Futurs Médias s’élargit. En effet, le Directeur des programmes, M.Boubacar Ndour, a été coopté pour y siéger désormais. La décision a été prise ce lundi 12 avril 2021 et acté par le Président du Conseil d’administration, Youssou Ndour.



Mieux, une autre décision en date de ce mardi 31 avril 2021 nomme M. Boubacar Ndour comme porte-parole du Conseil d’administration du Groupe Futurs Médias. Il participera désormais à la définition des grandes orientations de GFM.



Le conseil d’administration procède à la convocation des assemblées comme l'assemblée des actionnaires. Il désigne le président du conseil d'administration, mais aussi le directeur général et les directeurs généraux délégués.



Comme les statuts l’exigent, le Conseil d’administration opère les choix stratégiques et gère toutes les questions nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.