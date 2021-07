mercredi 14 juillet 2021 • 1285 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Yaye Fatou Diagne reprend du service. Après son limogeage de la tête du Programme de Développement de la Microfinance islamique au Sénégal (Promise), elle vient d’atterrir au ministère du Commerce.

La mairesse de Ngathie Nawdé a été nommée coordonnatrice nationale du programme de modernisation et de gestion des marchés. Yaye Fatou Diagne atterrit donc au ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises après une séparation plus ou moins désagréable avec Zahra Iyane Thiam au ministère de la Microfinance.



Elle avait été relevée de ses fonctions le 30 décembre dernier. Lors du marathon budgétaire, un incident fâcheux l'avait opposé à son ministre de tutelle, Zhara Iyane Thiam, ministre de la Microfinance. Yaye Fatou Diagne s'était vue interdire l’accès à l'Hémicycle par ses éléments. La raison évoquée? Le manque de places assises et le retard de Yaye Fatou Diagne.



Le fait avait été évoqué par Abdou Mbacké Bara Doli et Aïda Mbodj. Ce qui avait mis le feu aux poudres. Les soutiens de Yaye Fatou Diagne avaient sommé Zahra lyane Thiam de ne plus «répéter un tel acte».



Le ministre leur avait répondu: «Je n'ai pas peur d'être limogée. Le poste de ministre n'avait pas motivé mon choix d'accompagner l'actuel Chef de l'Etat. Même limogée un jour, je continuerai mon combat politique à la base et dans le cadre de la coalition présidentielle». Le 30 décembre, elle sera limogée.