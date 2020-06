Nominations contestées : Me Aliou Sow plaide pour « les transhumants » Moussa Sy et Abdou Fall 

IGFM – La pluie d’indignations a fini de faire chavirer le nouveau Pca (Président du Conseil d’Administration) du Port autonome de Dakar (Pad) dans des eaux troubles. Lynché et traqué par des apéristes authentiques, Moussa Sy, l’édile des Parcelles Assainies encaisse les tirs groupés. Bon gré mal gré.

Au même moment, l’ancien ministre sous Wade, Abdou Fall, bombardé Pca de la société publique nationale Apix Sa, fait l’objet lui aussi de critiques acerbes de la part des caciques de l’Alliance pour la République (Apr).

Une guéguerre anti-militante que dénonce et condamne Me Aliou Sow. L’avocat et membre de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar (Bby), se dit même surpris de la réaction de certains de ses camarades de parti qui tirent à bout portant sur des propres membres de Benno. Alors qu’ils sont tous du même camp, Benno Bokk Yakaar. Mieux, ces personnalités nommées (Moussa Sy et Abdou Fall), justifie-t-il, sont des personnalités politiques connues ayant un capital politique réel et ont participé à la réélection de Macky Sall en 2019.

«Je suis surpris par ces réactions. La référence, ce n’est plus 2008, date de création de l’Apr, mais la grande coalition qu’est Benno Bokk Yakaar qui part des acquis de 2012 et a été consolidée et renforcée par d’autres forces politiques. Il y a une nouvelle légitimité politique conquise par Macky Sall et qui est le fruit de ses résultats, mais aussi du soutien de toutes ces forces politiques nouvelles, dont Moussa Sy et Abdou Fall», indique le Directeur général de la Sapco (Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal), Aliou Sow.

Autant de faits qui font dire à l’ancien président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal qu’il y a de la satisfaction de voir des apéristes authentiques nommés à des postes de responsabilité que de voir le Président Sall ratisser large.

Néanmoins, ajoute l’apériste, on peut entendre les frustrés et chercher des solutions pour endiguer et réduire tant soit peu leurs frustrations.