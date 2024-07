vendredi 14 juin 2024 • 2264 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Le professeur agrégé Allé Nar Diop a été nommé ministre-conseiller économique chargé du Bureau d'intelligence économique et de prospective économique (Bipe), par le Président Bassirou Diomaye Faye. Il a tenu à adresser un message.

Ancien secrétaire général du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, le professeur agrégé Allé Nar Diop vient d'être nommé ministre-conseiller économique chargé du Bureau d'intelligence économique et de prospective économique (Bipe) et du Bureau de suivi et d'évaluation des projets et programmes publiques (Bsepp). Dans un message adressé aux agents du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, le Pr Allé Nar Diop a remercié ses collaborateurs

pour leur soutien, leur collaboration et leur professionnalisme.



"Chacun d'entre vous a contribué à notre succès commun et a été une source d'inspiration et de motivation. Les projets que nous avons menés ensemble ont été marqués par un esprit d'équipe exemplaire et une volonté constante d'innover et de relever les défis. Je suis convaincu que les compétences et l'engagement dont vous avez fait preuve continueront de porter leurs fruits et de contribuer à la prospérité de notre ministère. Je compte sur votre expertise et votre dévouement pour poursuivre la mission avec ambition et détermination", leur a-t-il témoigné dans un message publié par Libération.