samedi 6 avril 2024

Nommé ministre de l’hydraulique, Dr Cheikh Tidiane Dieye se dit conscient du défi. Mais, l’ex-candidat à la présidentielle se dit déterminé. Ci-dessous sa déclaration.

«Je tiens à exprimer ma gratitude envers Le Président de la République SEM Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, son Premier Ministre M. Ousmane SONKO ainsi que le peuple sénégalais pour ma nomination en tant que Ministre de l'Hydraulique & de l'Assainissement, un honneur que j'accepte avec humilité et détermination.



Je suis conscient des défis à venir, mais reste convaincu que, grâce à notre collaboration collective, nous pouvons surmonter tout obstacle et construire un avenir prospère pour le Sénégal. Ma gratitude pour cette nomination est immense, et je m'engage à assumer cette responsabilité avec intégrité et compassion pour le bien-être de notre peuple.»