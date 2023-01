Non-lieu total en faveur de Serigne Moussa Diop et Cie

samedi 21 janvier 2023

Serigne Moussa Diop et Mamadou Seck. Le premier est inspecteur des impôts et Domaines. Le second est conseiller immobilier. En 2016, ils étaient inculpés d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures publique et privée, occupation de terrain appartenant à autrui. Ils viennent d’être totalement blanchis par la justice.

L’affaire qui a fait beaucoup de bruits. On leur reprochait d’avoir spolié la parcelle TF 15206/NGA appartenant à la famille Ndir. Cheikh Mouhamed Ndir, s’étant constitué partie civile, avait à l'époque déposé deux plaintes. Il affirmait que l'assiette foncière a été héritée par sa famille de leur défunt grand-père et que les mis en cause l’avaient vendu.

Entendu, le conseiller immobilier avait déclaré n'avoir jamais donné d'avis favorables pour des baux individuels.

Quant à Serigne Moussa Diop, il laissait entendre qu'il détenait une demande de régularisation du TF 15206/NGA et n’a fait que son travail, conformément à la réglementation.

Sept ans après, le dossier vient d'être vidé par une ordonnance de non- lieu délivrée par le juge d'instruction du 7 ème cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Le juge a, après son instruction, a conclu que les inculpés n'ont commis aucune infraction relative aux charges retenues contre eux et les a, en conséquence, totalement blanchi. PUBLICITÉ



