dimanche 17 juillet 2022 • 16 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) A la suite des grandes retrouvailles des différentes composantes de BBY de Yoff, Nord Foire s'est massivement mobilisée ce dimanche 17 juillet 2022 au restaurant Akwaba.

Ainsi, tous les responsables politiques du quartier comme Abdoulaye NDOUR, Ministre Conseiller à la Présidence de la République, Commandant Seydou Diallo, Pape Mawa Diouf DG de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique ont battu le rappel des troupes.

L'occasion a ainsi permis aux militants et responsables de saluer les efforts qui ont été déployés pour obtenir cette belle unité tant rêvée par tous. Tous les intervenants ont amplement mis l'accent sur les enjeux des législatives du 31 juillet 2022. Jeunes, femmes et notables de la Coalition ont tous appelé une mobilisation forte et permanente dans tous les coins et recoins du quartier pour informer et sensibiliser les électeurs.

Le seul mot d'ordre est faire gagner massivement BBY et permettre au Président Macky SALL de continuer son œuvre de construction d'un Sénégal moderne, prospère et sécurisé.



Un bureau électoral consensuel a été mis place et validé par acclamation. Avec ce bel élan, Nord est sûr de plébisciter BBY au soir du 31 juillet 2022.