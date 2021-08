dimanche 8 août 2021 • 137 lectures • 0 commentaires

Souleymane Téliko va céder la présidence de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS). Ce samedi, avant de passer le témoin, il a fait le point, assurant que la justice sénégalaise est bien crédible.

«Nous avons des ressources humaines de très haute qualité. Des magistrats des femmes et hommes d’une compétence rare, une intégrité à toutes épreuves.



Les magistrats européens n’ont pas plus de mérite que nous. Leur seule mérite, c’est d’évoluer dans un système plus transparent plus encourageant qui permet de donner à chacun sa chance. C’est cela qui nous manque.



Mais je pense que la Justice sénégalaise est crédible. Chaque jour des centaines de nos compatriotes vont dans nos tribunaux se font juger dans des conditions qu’ils jugent satisfaisantes.



Même si çà et là quelques décisions posent problème, dans l’ensemble je juge que c’est une justice crédible parce qu’elle est animée par des hommes et femmes crédibles.»