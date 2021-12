samedi 11 décembre 2021 • 233 lectures • 0 commentaires

Le ministre de la Justice s’est exprimé hier sur les critiques de l’opposition, liées à la question de l’indépendance de la Justice. Il a essayé d’expliquer, par les recours de l’opposition validées par les tribunaux, pour démontrer que la Justice est juste au Sénégal.

«Un recours a été fait à Matam. Je suis de Matam et la Cour d’appel de Saint Louis a pourtant annulé la décision qui avait été prise par les autorités administratives.



Donc objectivement, si le pouvoir politique avait la capacité de dicter ses injonctions à la Justice, je pense qu’on n’aurait pas annulé les décisions qui ont été prises dans mon propre département.



Pourtant, c’est ce qui a été fait. Et je n’en suis politiquement pas heureux, mais citoyennement heureux. Parce que ce!a démontre qu’on est dans un état de droit, un Etat où la justice est libre et montre tous les jours.»