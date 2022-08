lundi 1 août 2022 • 876 lectures • 1 commentaires

La coalition Yewwi Askan Wi fait face à la presse après la sortie de Mimi Touré qui revendique la victoire aux législatives. Khalifa Sall a déclaré que la victoire leur revient.

«Notre démocratie a montré sa maturité et sa capacité à s’émanciper d’un certain nombre de contraintes pour s’élever et c’est cette démocratie là que nous fêtons avec la victoire de l’inter-coalition Yewwi – Wallu à l’élection législative de 2022.



Ce que Dieu a fait aujourd’hui et qui est indéniable, c’est que c’est nous qui remportons cette élection. Nous, nous ne créons pas de victoire. Nous sommes des gens responsables qui travaillons sur la base de principes de règles de textes, sur la base de faits et de preuves.



C’est avec des pv normaux, issus du processus et non préfabriqués, que nous disons ce que nous avons dit. Nous avons gagné et nous n’accepterons pas qu’on nous vole notre victoire, nous n'accepterons pas qu’on nous confisque notre victoire ou qu’on vienne la salir. Notre victoire ne fait aucun doute.»

