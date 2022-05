vendredi 20 mai 2022 • 891 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

Alors que Kylian Mbappé doit annoncer sa décision pour son avenir ce week-end, sa mère a pris la parole pour faire le point sur le dossier. L'attaquant français a bien un accord avec le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Et il doit désormais trancher.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (23 ans) doit se prononcer sur son futur ce week-end. Alors que de nombreuses informations circulent, la mère de l'attaquant français, Fayza Lamari, a fait le point ce vendredi dans un entretien accordé au média égyptien Kora Plus.

PUBLICITÉ

La situation est la suivante : Mbappé s'est entendu avec le Paris SG et le Real Madrid sur les contours d'un nouveau contrat. «Nous n'aurons pas de nouvelles réunions pour discuter de son avenir, ces réunions sont désormais terminées. Nous avons trouvé un accord avec le Real Madrid et le PSG, et les discussions sont terminées» , a fait savoir la maman du Tricolore. Ce dernier doit désormais trancher entre les deux offres avant d'annoncer sa décision ce dimanche.

PUBLICITÉ

Ces dernières heures, plusieurs sources assurent que la tendance est à une prolongation de l'ancien Monégasque à Paris. La presse espagnole est d'ailleurs de plus en plus pessimiste et annonce que le PSG a proposé une offre astronomique à son joueur : une prime à la signature de 300 M€ et un salaire net de 100 M€ par an (lire l'article). Des chiffres à la limite du farfelu.

Le PSG a prévu une «compensation financière»

De son côté, Fayza Lamari ne donne pas de chiffres mais indique que les «deux offres sont presque identiques» . Avec une nuance tout de même : «Au Real, mon fils aura le contrôle de ses droits d'image. L'autre offre (du PSG) prévoit une compensation financière. Les deux ne diffèrent pas beaucoup. On attendra maintenant sa décision.» Comme toute la planète football.