«Nous, c’est le ‘‘ndigueul’’ du khalife qui nous lie, le document n’est qu’un avis, nous préparons le Magal»

iGFM – (Dakar) Après le rapport publié par des experts mourides en épidémiologie et en santé publique sur la tenue du Magal de Touba en période de pandémie de covid-19, le président du comité d’organisation du Grand Magal de Touba est sorti de sa réserve. Il a tenu à faire quelques précisions.

«C’est un document que moi-même j’ai lu et qui a été remis au Khalife général des mourides. Ce qui nous lie c’est le ‘‘ndigueul’’ du khalife, le document est un avis qui, peut être, peut éclairer une prise de décision», a indiqué, à la Rfm, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké.

Mais, il précise que le comité d’organisation du grand Magal de Touba, lui, est à pied d’œuvre : «En tant qu’organisation, ce qui nous lie, c’est le ndigueul du Khalife. On s’en tient à cela et on prépare le Magal. Toute la commission d’organisation travaille d’arrache-pied dans l’organisation du Magal pour ne pas être pris au dépourvu», a-t-il indiqué