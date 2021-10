mercredi 13 octobre 2021 • 254 lectures • 0 commentaires

C'est avec beaucoup de peine que nous avons constaté les violences politiques survenues à Ziguinchor en début de semaine.

Au regard des nombreux efforts et investissements consentis par le Gouvernement pour ramener la paix et la stabilité sociale dans la région, nous condamnons ces malheureux événements.

Nul n'a le droit, pour quel que motif que ce soit, de compromettre cet équilibre socio-économique et culturel, aboutissement d'un long processus et d'une volonté politique incontestables à l'actif du Chef de l'État.

Le Président de la République Macky SALL un homme de paix, attaché aux valeurs de concertation et de consensus dynamique, travaille dans une sérénité efficace et efficiente.

Par conséquent, nous invitons tous ceux qui portent sa vision à s'inspirer de sa ligne de conduite.

Convaincus de son engagement et de son attachement sans faille à la transformation démocratique d'un espace public normé et encadré par les lois et règlements, nous invitons tous les responsables de notre coalition à se conformer à l'idéal politique et aux recommandations de notre leader, monsieur Macky SALL.

Nous exhortons tous les acteurs politiques, du Pouvoir comme de l'Opposition, à dépassionner le débat, à se hisser au-delà des clivages partisans et à privilégier une compétition saine. Le Sénégal notre Patrie. Ziguinchor notre terroir.

Aminata Angelique Manga GUEYE