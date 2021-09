vendredi 17 septembre 2021 • 330 lectures • 0 commentaires

Malgré ses profondes divergences idéologiques et politiques avec le chef de l’Etat Macky Sall, Cheikh Abdou Mback Bara Dolé compte tout de même lui «dérouler le tapis rouge» lors de sa visite ce samedi, dans la ville sainte de Touba. Dans une interview accordée à iGFM, le député, membre de la coalition Bokk Guis Guis a affirmé qu’il va respecter, à la lettre les recommandations du Khalife Général des mourides qui exige un accueil chaleureux pour son hôte.

«On déroulera un tapis rouge entre Touba et Diourbel pour l’accueillir si le Khalife nous le demande. Il demande à tous les mourides de réserver un accueil chaleureux à son hôte, donc nous ne serons pas en reste. En plus, il vient procéder à l’inauguration d’une infrastructure sanitaire au bénéfice de Touba et sa population. Nous nous en réjouissons», a dit le député.

Contre toute attente, Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly a également annoncé qu’il prendra part à la cérémonie d’inauguration de l’hôpital. «Le porte-parole du Khalife, Serigne Bassirou Abdou Khadr m’a également invité à prendre part à la cérémonie d’inauguration comme toutes les autorités de la ville de Touba et en tant que représentant du peuple à l’assemblée nationale. Je compte y prendre part pour honorer la volonté du Khalife"

Ndeye Rokheya THIANE, Birame Ndour, Bathie GNING (Touba)