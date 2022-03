jeudi 24 mars 2022 • 317 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) À la veille du match décisif Egypte-Sénégal, au Caire (19h30), qualificatif à la Coupe du monde 2022, Aliou Cissé faisait face aux médias, au stade international du Caire.

"Le groupe est au complet. C'est un match avec deux grandes équipes qui ont été finalistes à la dernière CAN.Il faut l'aborder avec beaucoup de sérénité, confiance et concentration. On doit continuer à être conquérant. C'est vrai qu'il y a un mois, on a joué cette équipe égyptienne. Nous n'avons pas eu de temps de changer de système tactique en si peu de temps. Nous sommes dans cette continuité et nous savons aussi que nous pouvons nous améliorer. Nous pouvons nous améliorer en changeant de système au cours du match. Mais, c'est à nous d'être concentrés et continuer à être conquérants. Nous avons face à nous l'Egypte pour deux rencontres compliquées et le Sénégal est pour là pour continuer à progresser et écrire son histoire. Mon équipe a encore faim", a déclaré le sélectionneur national des Lions du Sénégal.



Retrouvant l'Egypte plus d'un mois après le sacre en Coupe d'Afrique, Aliou Cissé a rappelé que son équipe a une assise défensive très solide. Du coup, il faut jouer au Caire avec beaucoup d'intelligence afin de rentrer avec un résultat positif, pour mieux aborder la manche retour, mardi prochain à Dakar (17h00 GMT).

