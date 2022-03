vendredi 18 mars 2022 • 206 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En conférence de presse, ce vendredi, Aliou Cissé a indiqué que ses joueurs doivent continuer à rester humbles à l'heure d'aborder la double confrontation contre l'Egypte, comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022.

"Nous sommes champions d'Afrique certes, mais nous devons continuer à rester humbles avec de la concentration et de la confiance. On nous attend après ce sacre. La Coupe du monde est plus grande et c'est important d'y aller. Le Sénégal doit se qualifier face à une équipe qui voudra prendre sa revanche. Nous devons aller à cette Coupe du monde", a-t-il déclaré face aux médias, ce vendredi, à l'occasion de la publication de la liste des 26 joueurs qui vont affronter les Pharaons les 25 (Caire) et 29 mars 2022 (Dakar).

Pour rappel Youssouf Sabaly a effectué son retour dans le groupe après une longue absence dûe à une blessure. En revanche, Ibrahima Mbaye (manque de temps de jeu) et Lopy (blessure) n'ont pas été convoqués.

